الدويري: صفقة شاليط الإفراج تم على مرحلتين والمفاوضات شملت قوائم أسرى موسعة

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن الإفراج في صفقة شاليط جرى على مرحلتين، الأولى تشمل 450 أسيرًا، والثانية 550 اسمًا.

وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حركة حماس كانت تقدم قوائم بـ450 اسمًا، بينما كانت إسرائيل ترد بـ300 فقط، ما دفع الطرفين إلى اقتراح جديد، وهو أن تقدم حماس قائمة موسعة تصل إلى 1000 اسم، تختار إسرائيل منها 450 اسمًا، وهو ما وافق عليه الجانبان، واعتُبر خطوة مهمة لدفع المفاوضات.

وأضاف الدويري أن هذه المرحلة شهدت استضافة مصر لقيادات من حماس وجهاز الشاباك والموساد، بالإضافة إلى مسؤولين من مجلس الوزراء الإسرائيلي، لتعزيز فرص التوصل لاتفاق.

وفي ردّه على سؤال حول دور الإعلام في حرب التفاوض، خاصة التسريبات الإسرائيلية التي كان الهدف منها الضغط على المفاوض المصري، أكد الدويري: "لا، لم نلعب هذه اللعبة، وكان هناك متابعة عادية فقط، القضية كانت مكبونة في الإعلام المصري، ولم تحظ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها الكبيرة".