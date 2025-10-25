نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الإفريقية والعربية رابط البث المباشر لمباراة الأهلي ونظيره إيجل نوار البوروندي، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي تُقام على ملعب القاهرة الدولي

المارد الأحمر يدخل المباراة بأريحية بعد تحقيقه الفوز ذهابا في الأراضي البوروندية بهدف نظيف، ليضع قدمًا في دور المجموعات من دوري الأبطال.

في المقابل، يأمل فريق إيجل نوار في تحقيق مفاجأة على أرض بطل المسابقة التاريخي.

البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم بجودة عالية ودون تقطيع

بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد إيجل نوار الآن في دوري أبطال إفريقيا

نوفر لكم عبر «الوطن سبورت» متابعة لحظية للبث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار في دور الـ32 من البطولة الإفريقية، حيث يمكن لعشاق الفريق الأحمر مشاهدة اللقاء لايف عبر الإنترنت بجودة عالية ودون أي تقطيع، لمواكبة تفاصيل المواجهة لحظة بلحظة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي أمام إيجل نوار بمباراة العودة اليوم السبت 25 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار

تنقل مباراة الأهلي أمام إيجل نوار اليوم السبت، على قناة "أون سبورت 1".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - تريزيجيه - زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار.