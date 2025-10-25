نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدويري عن صفقة شاليط: "عملنا بجدية ومصداقية وشرف وأمانة.. وهذه هي عظمة مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن تواجده في غزة وخبرته في إسرائيل مكّنته من بناء علاقة قائمة على المصداقية مع الصحافة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه شرح موقف مصر كاملًا لإحدى الصحف الإسرائيلية الكبرى.

وأضاف الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "الصحفي الإسرائيلي ذهل من حقائق تشدد الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في قضية شاليط، رغم وجود فرص عديدة للإفراج عنه، نشر تحقيقًا مفصلًا يكشف هذا التشدد".

وتابع: "في الأسبوع التالي، زارنا وفد إسرائيلي في مصر، وطلب رئيس الوفد مني التوقف عن ممارسة الضغط الإعلامي، وعلموا أنني من قمت بهذا الحوار الصحفي، مما دفعنا لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من اتصالات وضغوط مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك الإعلام، لتحقيق صفقة مشرفة".

وختم الدويري قائلًا: "عملنا بجدية ومصداقية وشرف وأمانة لمدة 5 سنوات وأربعة أشهر وأسبوع، وكانت هذه هي عظمة مصر ".