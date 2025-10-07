القسام تقصف موقع قيادة للاحتلال شرق غزة

القسام تقصف موقع قيادة للاحتلال شرق غزةأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الثلاثاء، عن قصفها تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر “تلغرام”: ” تمكن مجاهدونا أمس الإثنين من دك تجمع لجنود وآليات العدو شمال غرب حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى” ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين

