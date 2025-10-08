نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الساعات المقبلة حاسمة لإنهاء الحرب فى غزة.. ومبعوثاه كوشنر وويتكوف فى مصر لاستكمال المفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة، بالتزامن مع وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى مصر يضم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي نقلها موقع أكسيوس الأمريكي، إن “الشرق الأوسط سيشهد سلامًا قريبًا يتجاوز حدود غزة”، مضيفًا: “بمجرد التوصل إلى اتفاق، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به وتنفيذه بشكل كامل”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين وإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني في قطاع غزة.

وخلال لقائه بالمحتجز الإسرائيلي السابق في غزة عيدان ألكسندر وعائلته في البيت الأبيض، أكد ترامب أن إدارته تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء الأزمة بشكل دائم وضمان عودة جميع الأسرى.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن مبعوثي ترامب، ويتكوف وكوشنر، لن يغادرا مصر إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية تضغط بقوة على إسرائيل وحماس لإنهاء المفاوضات خلال أيام.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الأمريكية لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وسط دعم دولي متزايد للوساطة المصرية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة في قطاع غزة.