العالم اليوم - رغم الإعلان عن الاتفاق.. ضربات إسرائيلية في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر رغم الإعلان عن الاتفاق.. ضربات إسرائيلية في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:00 صباحاً - أكّد الدفاع المدني في غزة أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ فجر الخميس ضربات عدّة في أنحاء متفرّقة من القطاع الفلسطيني، في قصف أتى بعد الاعلان عن توصل الدولة العبرية وحركة حماس إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إنّه "منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة"، مشيرا خصوصا إلى "سلسلة غارات عنيفة" استهدفت مدينة غزة.

وأضاف أنّ وسط مدينة خان يونس الواقعة في جنوب القطاع تعرّض فجر الخميس لقصف مدفعي وغارات جوية.

وأشار المغير إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فجر الخميس بشكل منخفض فوق خيام النازحين في جنوب القطاع وفي مدينة غزة.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ فور التوقيع عليه رسميا وهو أمر متوقّع أن يحصل ظهر الخميس في مصر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته، الخميس، لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس بهدف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

وقال نتنياهو في بيان "الخميس، سأجمع الحكومة لإقرار الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى الوطن".

وصباح الخميس، حذّر الجيش الإسرائيلي النازحين في جنوب القطاع من العودة إلى مناطقهم الواقعة شمالا، سواء أكانت في مدينة غزة (وسط) أم في شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس: "إعلان هام إلى جميع سكان قطاع غزة. إنّ المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وأضاف أنّ وحدات الجيش الإسرائيلي "لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تُعتبر العودة إليها في غاية الخطورة. من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق تمركز وعمل. هذه الوحدات في كل مكان في القطاع، بما في ذلك في جنوب وشرق القطاع، وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية".