نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة تتجاوز 67 ألف شهيد منذ أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 67،194 شهيدًا و169،890 جريحًا، فى حصيلة تُعد الأكبر فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأضافت الوزارة فى بيانها أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين، أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة 49 آخرين، نتيجة القصف المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإنسانية والصحية فى غزة ما زالت كارثية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم، داعية المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإغاثة آلاف المصابين وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التى تعانى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية.