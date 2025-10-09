نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق غزة ووقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق غزة ووقف إطلاق النار



من المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ اليوم الخميس عند الساعة 12 ظهرًا، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية، في وقتٍ تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم أن ترامب لم يفصّل أمس بنود هذه المرحلة، فإن البيت الأبيض كان قد كشف عنها أواخر سبتمبر الماضي، بينما أعلنت قطر، التي شاركت إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا في الوساطة، أن الطرفين وافقا على جميع بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى بما يضمن وقف الحرب، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية.

تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية

وفقًا لقيادي في حركة حماس، ستفرج الحركة عن 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي أسير فلسطيني، بينهم 250 محكومًا بالمؤبد و1700 معتقل منذ بدء الحرب قبل عامين.

وبحسب مصدر فلسطيني مطّلع، ستتم عملية التبادل خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، الذي نال موافقة جميع الفصائل الفلسطينية.

كما نص الاتفاق على إدخال 400 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع خلال الأيام الخمسة الأولى من وقف النار، على أن تُزاد الكميات تدريجيًا لاحقًا، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمالها فور بدء التنفيذ.

الانسحاب الإسرائيلي التدريجي

يقضي الاتفاق أيضًا ببدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق الخط الذي اتُّفق عليه سابقًا.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض مرفقة بخريطة، يبدأ الانسحاب من بيت حانون شمال القطاع مرورًا بـ بيت لاهيا ومدينة غزة والبريج ودير البلح وخان يونس وخزاعة، وصولًا إلى رفح جنوبًا، على أن يتم التنفيذ بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب.

لكن الخطة لم تحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا لاستكمال الانسحاب.

ملامح الخطة الأميركية للسلام

تتضمن خطة ترامب 20 بندًا رئيسيًا، أبرزها جعل غزة منطقة خالية من السلاح، وإطلاق مشروع شامل لإعادة الإعمار. كما تنص على أن عناصر حماس الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالتعايش السلمي سيحصلون على عفو عام، فيما يُمنح الراغبون في مغادرة القطاع حق المرور الآمن إلى دول أخرى.

كما ستتولى الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى توزيع المساعدات داخل القطاع من دون تدخل من أي طرف، فيما سيُفتح معبر رفح وفق آلية متفق عليها في اتفاق 19 يناير 2025.

سلطة انتقالية تحت إشراف دولي

ينص الاتفاق كذلك على إنشاء سلطة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون غزة مؤقتًا، تتألف من خبراء فلسطينيين ودوليين، وتعمل تحت إشراف هيئة دولية جديدة تُعرف باسم "مجلس السلام"، يترأسه ترامب بمشاركة عدد من رؤساء الدول، من بينهم توني بلير.

وستتولى هذه الهيئة وضع الإطار العام وتمويل عملية إعادة الإعمار، إلى حين تمكّن السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على القطاع بصورة آمنة وفعّالة، بما يتوافق مع خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمبادرة السعودية – الفرنسية المشتركة.