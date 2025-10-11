العالم اليوم - تمهيدا لصفقة التبادل.. إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر تمهيدا لصفقة التبادل.. إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم السبت، بأن مصلحة السجون بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة، إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر".
وبحسب الهيئة، فقد تم نقل الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح إلى سجن كتسيعوت.
في حين جرى نقل الأسرى المقرر إبعادهم إلى الضفة الغربية إلى سجن عوفر، غرب رام الله.
ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
ومن جانبها، يرتقب أن تفرج حماس عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل الاحتفال بـ"يوم فرح وطني" اعتبارا من مساء الاثنين بعودة "كل الرهائن" المحتجزين في غزة.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ "سيصمد"، مضيفا في تصريحات لمراسلي البيت الابيض أن الجميع هناك تعب من القتال.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الشرق الأوسط نهاية هذا الأسبوع، حيث يزور إسرائيل أولا ويلقي كلمة أمام الكنيست قبل أن ينتقل إلى مصر للقاء "العديد من القادة" الاثنين لمناقشة مستقبل قطاع غزة.
وبالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوجه من جنوب القطاع إلى شماله، في محاولة للعودة من مناطق نزحوا منها، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو لوكالة فرانس برس.
