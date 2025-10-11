أستاذ علاقات دولية: اتفاق شرم الشيخ يعكس رؤية مصر الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 02:37 مساءً - أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يبرز الدور الرائد الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأوضح فارس، أن القاهرة اتبعت مسارين متوازيين منذ بداية الحرب: مسار إنساني لتأمين وصول المساعدات، ومسار سياسي لإعادة الأطراف إلى الحوار تحت إشراف مصر، وهو ما يعكس قدرة الدولة على المزج بين العمل الدبلوماسي والسياسي والإنساني في آن واحد.