نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور لدعم التعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب زيارته لمصنع عبور لاند، إلى مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، حيث كان في استقباله المهندس حسين نصار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيجيبت جولد"، وعدد من قيادات المجموعة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن قطاع التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير المناهج وتوسيع برامج التدريب المهني المتخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلية والعالمية.

نموذج ناجح للتعاون بين التعليم والصناعة

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن مدرسة إيجيبت جولد تمثل نموذجًا ناجحًا للتعليم التطبيقي الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف داخل مصانع وشركات المجموعة، بهدف تخريج فنيين مهرة مؤهلين فورًا لسوق العمل.

وأشار المهندس حسين نصار إلى أن المدرسة تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، وقد تم إنشاؤها بموجب بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 2019، وافتتحت رسميًا في أكتوبر من العام نفسه، لتكون أسرع مدرسة فنية تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

بيئة تعليمية حديثة ومواكبة للتكنولوجيا

أوضح نصار أن المدرسة أقيمت على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم مبنيين أحدهما أكاديمي يحتوي على 20 فصلًا دراسيًا ومعامل متخصصة، والآخر للتدريبات المهنية ويضم 6 ورش متطورة. كما تضم ملاعب رياضية متنوعة ومساحات خضراء تمثل 40% من المساحة الكلية.

وأضاف أن المدرسة تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتضم حاليًا 200 طالب، وتخرج منها 541 طالبًا على أربع دفعات، مشيرًا إلى أن 70% من خريجيها تم توظيفهم في مصانع المجموعة، بينما استكمل آخرون دراساتهم الجامعية في كليات الهندسة داخل مصر وخارجها.

تدريس ريادة الأعمال والتحول الرقمي

أكد نصار أن المدرسة تولي اهتمامًا بتدريس مواد ريادة الأعمال والإرشاد المهني والتحول الرقمي، لتشجيع الطلاب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطبق منهجية الجدارات في التعليم لضمان اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للمهنة.

وأشار إلى أن المدرسة شاركت في العديد من المعارض القومية مثل معرض تراثنا للحرف اليدوية وإيديوتك، وحققت مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية والفنية.

طلاب متميزون وتمثيل دولي في مسابقات المهارات

استعرض رئيس الوزراء خلال زيارته نماذج من أعمال الطلاب من الحلي والمجوهرات المصنوعة من الفضة والنحاس والأحجار الكريمة، وأجرى حوارًا معهم حول استفادتهم من التدريب العملي.

كما أُشير إلى فوز المدرسة بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات، وترشيح أحد طلابها للمشاركة في المسابقة الدولية بفرنسا.

مقترح بإنشاء كلية تكنولوجية متخصصة

خلال الجولة، أكد مدبولي أن هذا المجال الصناعي والفني يمثل فرصة واعدة لتأسيس مشروعات صغيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استعداد الدولة لدعم خريجي المدرسة في مشروعاتهم المستقبلية.

وتم خلال اللقاء اقتراح إنشاء كلية تكنولوجية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات تستوعب خريجي المدرسة، حيث رحب رئيس الوزراء بالفكرة ووعد بمناقشتها مع وزيري التعليم العالي والصناعة.

دعم حكومي لتسويق منتجات الخريجين

وطالب القائمون على المدرسة بدعم الدولة في تسويق منتجات الطلاب والمشاركة في المعارض الدولية، حيث وعد رئيس الوزراء بتقديم الدعم اللازم لتطوير هذا المجال الذي يمتد تاريخه إلى العصر الفرعوني، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعم فقط المنتج المصري، بل تدعم أيضًا الكفاءات الماهرة القادرة على رفع اسم مصر في الصناعات الفنية الدقيقة.