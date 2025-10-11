نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام ألماني: بشار الأسد يعيش في ناطحة سحاب بموسكو وزوجته تعاني من تدهور صحي خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "Die Zeit" الألمانية تقريرًا مطولًا يكشف تفاصيل جديدة حول ما وصفته بـ "الحياة الخفية للرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو"، مؤكدة أنه يعيش حاليًا في ناطحة سحاب فاخرة بالعاصمة الروسية، بينما يعاني من عزلة سياسية وإعلامية تامة.

وأوضحت الصحيفة أن الأسد يتجول بحرية في موسكو، ويزور المراكز التجارية، ويمارس ألعاب الكمبيوتر لساعات طويلة، مشيرة إلى أن عائلته تمتلك نحو 20 شقة فاخرة موزعة على 3 طوابق داخل المبنى ذاته.

تحت رحمة بوتين

ووفقًا للتقرير، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتكر جميع المعلومات المتعلقة بتاريخ حكم الأسد في سوريا، مما يضمن له سيطرة كاملة على مصير الأسد السياسي والشخصي، وهو ما جعل الأخير يلتزم الصمت ويبتعد عن الأضواء منذ خروجه من بلاده.

شهادة من صديق سابق للعائلة

ونقلت الصحيفة عن صديق قديم مقرب من عائلة الأسد، يعيش حاليًا في أوروبا، قوله إن الأسد حاول اغتياله عام 2012 بعد تفجيرات أدت إلى مقتل عدد من حراس الرئيس الشخصيين.

وأكد المصدر أن بشار الأسد وعائلته يتحركون بحرية في موسكو، ويستعينون بحراس شخصيين من شركة أمن روسية خاصة تمولها الحكومة الروسية.

الحالة الصحية لزوجته أسماء

وأضاف المصدر أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، في حالة صحية حرجة للغاية، حيث عاد إليها مرض السرطان في ربيع 2024 بعد تعافٍ مؤقت دام سنوات، وتوصف حالتها الآن بأنها غير مستقرة.

ماهر الأسد يقيم في فندق فخم

وأشار التقرير إلى أن ماهر الأسد، شقيق بشار، يقيم في فندق فور سيزونز بالعاصمة الروسية، ويقضي وقته في تدخين النرجيلة بعيدًا عن الحياة السياسية أو الظهور الإعلامي.