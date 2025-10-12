نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصحافة تدفع الثمن مجددًا.. استشهاد صالح الجعفري في اعتداء دموي بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، اليوم الأحد، خلال تغطيته الميدانية للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومسلحين من عائلة دغمش في مدينة غزة.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن الجعفراوي كان يوثق بعدسته حجم الدمار في منطقة تل الهوا جنوب المدينة، عندما تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل عملاء للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاده على الفور أثناء أدائه واجبه الإعلامي.

اشتباكات عنيفة في جنوب غزة

وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت في أحياء الصبرة وتل الهوا بين قوات أمن حماس ومسلحين من عائلة دغمش، الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الجعفراوي كان يعد تقريرًا صحفيًا في شارع 8 جنوب مدينة غزة حين أصيب بطلق ناري، في وقت كانت فيه الاشتباكات في ذروتها، وسط تحذيرات أمنية من تجدد المواجهات خلال الساعات المقبلة.

مسيرة إعلامية حافلة بالصدق والتوثيق

ويُعد صالح الجعفراوي من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الشباب الذين برزوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، إذ عُرف بتغطيته المستمرة للقصف الإسرائيلي والانتهاكات ضد المدنيين، ما أكسبه ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجعفراوي يحرص على نقل الحقائق من الميدان مباشرة، وتوثيق معاناة السكان لحظة بلحظة، ليصبح أحد الوجوه الإعلامية المؤثرة في المشهد الفلسطيني والعربي.

وداع حزين على مواقع التواصل

أثار نبأ استشهاد صالح الجعفراوي موجة واسعة من الحزن والتأثر بين النشطاء والإعلاميين، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه رحل وهو يؤدي رسالة الإعلام الشريف دفاعًا عن الحقيقة وقضيته العادلة.