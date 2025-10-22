روسيا تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة.
وذكرت وزارةُ الدفاعِ الروسية في بيان لها أن الطائراتِ المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، ولينينغراد، وروستوف، ونوفغورود، وتفير، وبسكوف، وتولا، وأوريول، بالإضافة إلى جمهورية القرم والبحر الأسود.
يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان بشكلٍ شبه يومي، منذ بداية الحرب بينهما في 24 فبراير 2022، تقارير تدعي تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.
