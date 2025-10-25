العالم اليوم - وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان على التنسيق في غزة

انتم الان تتابعون خبر وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان على التنسيق في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية التنسيق القائم مع تركيا في متابعة مراحل اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جري بين وزير الخارجية المصري ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث تناول الاتصال سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب متابعة التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية المصرية يوم السبت.

وفي السياق، استعرض الوزيران نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وما تمخضت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي، حيث شددا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطبقا للبيان، "تناول الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، حيث أكدا حرص الجانبين على مواصلة البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعزيز ليات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

كما تم التأكيد على أهمية دفع مسار التشاور والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في خدمة المصالح المتبادلة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد العاطي في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مشيراً إلى أهمية التنسيق القائم بين مصر وتركيا في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وتطرقا، في ختام الاتصال، إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الجاري، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.