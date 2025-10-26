نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكسيوس: منشور ترامب رسالة لحماس وليس إنذارًا نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال لم يكن إنذارًا نهائيًا لحركة حماس كما اعتقد البعض، وإنما رسالة ضغط سياسية تهدف إلى دفع الحركة لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن ملف الرهائن.

تفاصيل منشور ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره إن بعض جثث الرهائن في قطاع غزة يصعب الوصول إليها، مؤكدًا أن حماس قادرة على إعادة بعض الجثث لكنها لم تفعل ذلك لسبب غير واضح.

وأضاف ترامب أن الدول المشاركة في اتفاق السلام قد تتخذ إجراءات حاسمة إذا لم تتم استكمال عملية إعادة الجثث، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ضغوط أمريكية متزايدة

وأوضح المصدر الأمريكي لموقع أكسيوس أن الهدف من المنشور هو إرسال رسالة غير مباشرة إلى حماس، تؤكد أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة المتعلقة بإعادة جثث الرهائن ونزع السلاح في مناطق محددة داخل غزة.

وأشار ترامب إلى أن عدم إعادة جميع الجثث قد يكون مرتبطًا بملف نزع سلاح الحركة، في إشارة إلى استمرار المفاوضات المعقدة بين الأطراف الإقليمية والدولية حول مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار.