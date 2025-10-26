نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: حققنا السلام في غزة.. وأوقفنا 8 حروب حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق السلام في غزة والمساهمة في إيقاف 8 حروب حول العالم، مشيرًا إلى أن بلاده تدخل الآن ما وصفه بـ "العصر الذهبي" في السياسة الدولية.

ترامب يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة

قال ترامب خلال كلمته أمام قمة آسيان إن الجهود الأمريكية بالتعاون مع عدد من الدول المشاركة في اتفاق وقف الحرب في غزة كانت حاسمة في إنهاء الصراع وعودة الهدوء إلى المنطقة.

وأضاف: "نُثمّن مشاركة الدول التي ساهمت في دعم السلام وإعادة الاستقرار إلى غزة والمنطقة بأكملها".

الولايات المتحدة أمام عصر جديد

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تعتزم مواصلة دورها القيادي عالميًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستكون شريكًا قويًا لدول جنوب شرق آسيا خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح ترامب أن تحقيق الاستقرار في مناطق النزاع يمثل خطوة أساسية نحو بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، لافتًا إلى أن إنهاء الحروب وتحقيق السلام يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة.