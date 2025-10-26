العالم اليوم - سرقة اللوفر.. توقيف مشتبه بهما ومحاولة هروب من المطار

انتم الان تتابعون خبر سرقة اللوفر.. توقيف مشتبه بهما ومحاولة هروب من المطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - أوقفت السلطات الفرنسية رجلين، مساء السبت، في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في باريس يوم 19 أكتوبر الجاري، وفق ما أكد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، الأحد.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة "لو باريزيان" ومجلة "باري ماتش"، بينما ألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.

ووضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة "السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية".

ويشتبه في كون المشتبه بهما جزءا من مجموعة مكونة من 4 أفراد، سرقت قبل أسبوع قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وقرابة الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 19 أكتوبر، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى قاعة العرض التي تضم المجوهرات.

وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فر اللصوص مع المجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين.

واستغرقت عملية السرقة ما بين 7 إلى 8 دقائق في الإجمال.

ويشارك نحو 100 محقق في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.