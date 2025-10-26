نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماضى والحاضر.. إذاعة فرنسية تسلط الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير قرب الأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت إذاعة فرنسا الدولية الضوء على اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، الذي استغرق العمل عليه أكثر من عشرين عامًا، والمقرر افتتاحه السبت المقبل، مشيرةً إلى موقعه الاستراتيجي على بُعد خطوات من أهرامات الجيزة، ما يربط بين الماضي والحاضر ويجعل المتحف الأكبر المخصص بالكامل لحضارة واحدة هي مصر القديمة.

وفي أكتوبر 2024، قدم المتحف لمحة أولية للعالم عبر افتتاح أول 12 معرضًا أمام نحو 4000 زائر محظوظ.

تصميم ضخم وعصري

المبنى صممتها المهندسة الأيرلندية رويسين هينجان، ويتميز بواجهة من المرمر الشفاف، ويتحاذى جداراه الشمالي والجنوبي بدقة مع اثنين من الأهرامات الكبرى، ليشكل رابطًا بصريًا مباشرًا بين الماضي والحاضر.

وتكشف المرحلة الأخيرة المخطط لها في 2025 عن غرف كنوز توت عنخ آمون، حيث سيُعرض نحو 5000 قطعة من مقبرة الملك الشاب، بما في ذلك قناعه الجنائزي الذهبي الشهير عالميًا.

وأكد أحمد غنيم، مدير المتحف، أن المتحف يُعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويضم أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات في ترميم القطع الأثرية وحفظها، ويعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية على مساحة عرض تبلغ 22 ألف متر مربع، مقدمًا تجربة متحفية تجمع بين التاريخ العريق والابتكار المعاصر.