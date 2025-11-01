نادي مسقط يحتفظ باللقب للمرة الثالثة ويرفع رصيده إلى 7 ألقاب والسيب وصيفا ونزوى ثالثا

فـي ختام دوري الناشئين لكرة اليد

احتفظ نادي مسقط بلقب دوري الناشئين لكرة للناشئين للموسم الرياضي 2025/‏‏2026م للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ بعد فوزه في المباراة النهائية على السيب بنتيجة 30-20 في المباراة النهائية على اقيمت بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية جهاد بن عبدالله الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة نادي عمان بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة وممثلي الأندية المشاركة في الدوري.

ورفع نادي مسقط رصيده إلى سبعة ألقاب في تاريخ مشاركاته بدوري الناشئين لكرة اليد الصالات ليبقى النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة على الإطلاق انتهى الشوط الاول بتقدم مسقط بنتيجة 14/‏‏13 افتتح أحمد الحسني التسجيل لمسقط مبكراً لكن السيب رد بسرعة عبر تعديل النتيجة ثم التقدم من ركلة جزاء، وتألق حارس مرمى السيب وليد البلوشي في التصدي للعديد من الكرات الخطرة محافظاً على توازن فريقه لكن محمد الحسني نجم مسقط البارز أدرك التعادل (2-2) ثم عاد ليسجل هدفاً آخر ليبقي النتيجة متقاربة.في الدقائق العشر الأولى، انتهت النتيجة 3-3، مع تبادل الهجمات بسرعة فائقة. لاحقاً، نجح مسقط في التقدم 6-5، ثم وسَّع الفارق إلى 8-5 بفضل هدفين متتاليين من محمد الحسني لكن السيب لم يستسلم، ورد بثلاثة أهداف متتالية عبر ميثم العويسي (هدفان) ووائل البلوشي، ليعادل النتيجة 8-8.الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت تقارباً شديداً، حيث تقدم السيب مؤقتاً 10-9، لكن مسقط قلب الطاولة سريعاً وأنهى الشوط متفوقاً 14-13.

وفي الشوط الثاني فرض مسقط سيطرته الكاملة على مجريات هذا الشوط مستغلا تراجع لاعبي السيب حيث فرض مسقط أسلوبه الهجومي بقوة مسجلاً ثلاثة أهداف مقابل هدفين للسيب ليصبح التقدم 17-15 برز في صفوف مسقط الثنائي محمد الحسني وعبدالكريم الحديدي بتسجيل الأهداف وصناعة الفرص، بينما لعب محمد بن نصر الحسني دوراً محورياً في توزيع الكرات وتنظيم الهجمات.في المقابل، عانى السيب من تكرار الأخطاء الدفاعية، رغم تألق وائل البلوشي، إبراهيم القاسمي، وحارس المرمى وليد البلوشي بعد 10 دقائق من الشوط الثاني وصل الفارق إلى 21-17.

وفي منتصف الشوط، بلغ التقدم 24-18، ثم 27-19 مع حلول الدقيقة 20، بفضل التمركز الجيد والتنفيذ الدقيق للاعبي مسقط الدقائق الأخيرة لم تشهد تغييراً جوهرياً، حيث واصل مسقط هيمنته حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزه الساحق 30-20.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين نزوى وأهلي سداب سيطر نزوى على مجريات اللعب منذ البداية منهياً الشوط الأول بتقدم كبير 13-5، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني ويحسم المباراة بنتيجة 28-24.

وبعد نهاية المباراة النهائية قام راعي المناسبة بتتويج نادي مسقط بالمركز الاول وكأس البطولة والسيب بالمركز الثاني والميدالية الفضية ونزوى بالمركز الثالث والميداليات البرونزية .