ختام بطولة كرة السلة لمدارس شمال الباطنة

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أختتمت لجنة الرياضة المدرسية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة بطولة كرة السلة (3×3)، والتي استهدفت مدارس المحافظة بهدف انتقاء الطلبة الموهوبين رياضيًا، لتمثيل المحافظة في بطولة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

أُقيم ختام البطولة في الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار تحت رعاية محمد بن راشد القريني مدير دائرة الشؤون المالية بالمديرية، وبحضور عدد من المشرفين الرياضيين والمعلمين والطلبة المشاركين. وشهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة من مختلف ولايات المحافظة، حيث مرت بعدة مراحل تضمنت التصفيات على مستوى المدارس، ثم على مستوى الولايات، وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. وجاءت نتائج البطولة على النحو الآتي: في المركز الأول فريق مدرسة أحمد بن سعيد للتعليم الأساس، وفي المركز الثاني: فريق مدرسة سيف بن هبيرة للتعليم الأساسي، في جاء في المركز الثالث فريق مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي.

وأكد محمد بن عبدالله المقبالي أمين سر لجنة الرياضة المدرسية بتعليمية شمال الباطنة أن البطولة تأتي في إطار سعي اللجنة بشمال الباطنة إلى اكتشاف وصقل المواهب الطلابية في المجال الرياضي، وتعزيز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بين الطلبة، تمهيدًا لتأهيلهم للمشاركات على مستوى سلطنة عمان في مختلف المنافسات المدرسية.