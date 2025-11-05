نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توعد للفاسدين وإنجازات للمواطنين.. ماذا قال زهران ممداني بعد فوزه بمنصب عمدة نيويورك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بمنصب عمدة نيويورك، وجّه السياسي الشاب زهران ممداني رسائل قوية للناخبين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد "محاسبة الفاسدين" و"إنجازات ملموسة للمواطنين"، مع تعهّد واضح بمحاربة السياسات التي تحابي الأقلية على حساب الغالبية.

ممداني: سنحاسب الفاسدين ولن نخشى مواجهة ترامب

خلال كلمة أمام حشد من أنصاره، قال ممداني:

"سنحاسب الفاسدين الذين يشبهون دونالد ترامب، وسنحارب من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات. سنجعل نيويورك مدينة يمكن للجميع العيش فيها بكرامة".

وأضاف أن حملته نجحت رغم التحديات التي واجهتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التخلي عن السياسات التي خدمت "مصالح قلة" على حساب مواطني نيويورك.

نيويورك ستظل مدينة للمهاجرين… ولن تكون موطنًا للخوف من الإسلام

أكد ممداني أن فوزه يمثل انتصارًا لقيم التنوع والانفتاح التي تتميز بها المدينة، مشددًا على أن:

"نيويورك لن تكون من الآن مدينة لنشر الخوف من الإسلام… وستظل مدينة للمهاجرين، وسيقودها مهاجر منذ هذه الليلة."

وأوضح أن فوزه يطوي صفحة من السياسات التي تجاهلت حقوق الغالبية من السكان، متعهدًا بإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية.

أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك

يشكّل انتخاب ممداني لحظة تاريخية، إذ أصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة، بعد تغلّبه على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا في السباق الانتخابي.

ورغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأثير على مجريات الانتخابات وتحذيره من انتخاب مرشح مسلم، فإن تلك الجهود لم تمنع ممداني من الفوز بنسبة كبيرة من الأصوات.

هجمات ترامب على ممداني لم توقف صعوده

شن ترامب هجمات متكررة ضد ممداني، وكتب عبر منصته "تروث سوشيال":

"أي يهودي يصوت لزهران ممداني هو شخص غبي."

واتهمه بأنه "يكره اليهود"، في أحدث محاولة للتأثير على أصوات الناخبين اليهود.

إلا أن ممداني ظل ثابتًا على مواقفه، مؤكدًا معارضته لسياسات الحكومة الإسرائيلية دون المساس بالجالية اليهودية في نيويورك، ومشددًا على رفضه القاطع لمعاداة السامية.

صعود لافت وتحالف قوي مع الشباب

النتائج الأولية أظهرت مشاركة جماهيرية واسعة؛ إذ أدلى نحو 1.75 مليون ناخب بأصواتهم حتى السادسة مساء، مقارنة بـ1.15 مليون فقط في انتخابات 2021، وهو ما يعكس توسع القاعدة الشعبية لممداني، خاصة بين الشباب الذين رأوا فيه رمزًا للتغيير.

ويرى محللون سياسيون أن ممداني أعاد قطاعات واسعة من الناخبين الذين فقدوا الثقة في السياسة، مستفيدًا من خطابه الجديد وتركيزه على قضايا المعيشة والإيجارات والنقل العام.

ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسائر الجمهوريين

وعلّق ترامب على النتائج بالقول إن حزبه خسر في سباق نيويورك بسبب عاملين:

عدم وجود ترامب على ورقة الاقتراع

الإغلاق الحكومي الذي وصفه بأنه الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن تصريحات ترامب لم تُغيّر من حقيقة أن انتخابات 2025 مثّلت ضربة قوية للجمهوريين في عدة ولايات.

ردود فعل سياسية واسعة… واحتفال ديمقراطي

رحّب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بفوز ممداني، قائلًا عبر منصة "إكس":

"لقد عاد الحزب الديمقراطي".

كما شهدت ولايات أخرى انتصارات بارزة للديمقراطيين؛ ففي نيوجيرسي فازت ميكي شيريل بمنصب الحاكم، وفي فيرجينيا أصبحت غزالة هاشمي أول مسلمة تصل إلى منصب نائب حاكم الولاية.