نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب بعد فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك: “سببان وراء خسارة الجمهوريين” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول تعليق له عقب الإعلان الرسمي عن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خسارة الجمهوريين في الانتخابات المحلية جاءت نتيجة “سببين رئيسيين”، مؤكدًا أن نتائج ليلة الثلاثاء حملت رسائل سياسية مهمة قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

يأتي تصريح ترامب في ظل تحول كبير يشهده المشهد السياسي الأمريكي، بعد فوز أول مسلم بهذا المنصب في أكبر مدينة أمريكية.

ترامب: الإغلاق الحكومي وغيابي عن ورقة الاقتراع سبب الهزيمة

قال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن:

“عدم وجود ترامب على ورقة الاقتراع، والإغلاق الحكومي”

كانا السبب الأبرز في خسارة الجمهوريين لعدد مهم من السباقات المحلية.

وأكد أن استطلاعات الرأي التي اطلع عليها فريقه الانتخابي تؤكد تأثير هذين العاملين على سلوك الناخبين، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يواجه ضغوطًا واسعة بعد الأداء الضعيف في الانتخابات مقارنة بصعود واضح للجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.

فوز تاريخي لزهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

أعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز زهران ممداني رسميًا بمنصب عمدة نيويورك بعد حصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

ويُعد هذا الفوز تحولًا سياسيًا كبيرًا، إذ أصبح ممداني البالغ 34 عامًا أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وأكثر رؤساء بلدية المدينة ليبرالية منذ عقود.

وتغلب ممداني على منافسين بارزين، أبرزهم الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، في انتصار وُصف بأنه “الأكبر للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي منذ سنوات”.

ترامب يهاجم الناخبين اليهود المؤيدين لممداني

في منشور لاحق على منصة “تروث سوشيال”، شن ترامب هجومًا لاذعًا على الناخبين اليهود الذين صوتوا لممداني، قائلًا:

“كل يهودي يصوّت لصالح زهران ممداني… هو غبي”.

وأضاف أن ممداني المعروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية “يعبر علنًا عن كرهه لليهود”، على حد قوله، رغم عدم تقديمه أي أدلة تدعم تلك الاتهامات.

وكان ترامب قد حثّ سكان نيويورك، قبل يوم واحد من الانتخابات، على التصويت لصالح كومو، ملوحًا بحجب التمويل الفيدرالي عن المدينة في حال فوز ممداني.

ممداني يرفض اتهامات معاداة السامية

رغم الهجوم الذي تعرض له من ترامب وبعض الشخصيات الجمهورية، يرفض ممداني بشدة الاتهامات بمعاداة السامية، مؤكدًا أنه ينتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، وليس الديانة اليهودية أو المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة.

فريقه الانتخابي أكد سابقًا أن هذه الاتهامات “محاولات سياسية لتشويه صورته” خلال الحملة الانتخابية، بينما لم يصدر رد مباشر من ممداني على تصريحات ترامب الأخيرة.

تحولات كبرى في السياسة الأمريكية

يعكس فوز ممداني ذو الأصول الأفريقية والجنوب آسيوية تغيرًا ملحوظًا في خريطة التصويت داخل نيويورك، حيث صعدت قوى سياسية جديدة داخل الحزب الديمقراطي، وكسبت دعم شرائح واسعة من الشباب والمهاجرين والأقليات.

كما يمثل هذا الفوز ضربة قوية لترامب، الذي كان يراهن على استعادة النفوذ الجمهوري في المدن الكبرى قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.