العالم اليوم - وسط جدل داخلي.. إسرائيل تدرس "خطة هجومية شاملة" ضد حزب الله

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 08:12 مساءً - تشهد إسرائيل جدلا داخليا واسعا حول الخيارات العسكرية حيال حزب الله، في ظل استمرار الهجمات اليومية على مواقع الجماعة اللبنانية.

وأعد الجيش الإسرائيلي خطة هجومية شاملة، تحسبا لأي تصعيد أو ردا من حزب الله على أي هجوم، وفق ما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت المصادر أن "حزب الله يواصل خلال الفترة الأخيرة تدريباته العسكرية ونقل أسلحته، إضافة إلى إعادة بناء منظوماته الاقتصادية والعسكرية، في بعض الحالات بعلم الجيش اللبناني، الذي يُتيح له القيام بذلك أحيانا دون عوائق"، وفقا للصحيفة.

ويأتي ذلك في ظل انقسام داخل إسرائيل بين من يفضل خيار التصعيد العسكري لمواجهة تهديد حزب الله مباشرة، ومن يرى أن الاستراتيجية الحالية المتمثلة في الهجمات اليومية المستهدفة تحقق أهدافها دون الحاجة لشن حرب واسعة قد تكلف الدولة ثمنا باهظا.

وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن استمرار هذا الوضع يحتاج مراقبة دقيقة، حيث قد تؤدي أي خطوة غير محسوبة إلى تصعيد واسع يغير قواعد الاشتباك بين الجانبين.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة نقلت عن مسؤول عسكري كبير تهديده بمهاجمة مواقع حزب الله في بيروت وعموم لبنان بدعم أميركي، إن لم يقم الجيش اللبناني بتفكيك الحزب.

في المقابل، رجحت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن تطلق إسرائيل عملية استباقية محدودة تستمر أياما ضد أهداف لحزب الله، مشيرة إلى أن تنفيذها مؤجل إلا في حال قرر الحزب التصعيد.