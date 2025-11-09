تبادل جثامين ضمن المرحلة الأولى فـي غزة .. والاحتلال يمضي فـي القصف ونسف المنازل

مع أعلى حصيلة شهرية لاعتداءات المستوطنين منذ 20 عاما

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه التاسع والعشرين، بينما الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات النسف والقصف المدفعي بعدة مناطق بغزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، ولم تتوقف عمليات النسف بعدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء القصف وسط تحليق منخفض للطيران المسير في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهدت مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس، عمليات نسف ضخمة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار من بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك، فيما سلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد وكتائب القسام جثمان جندي اسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع.

وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماس من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.

وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مختلف مناطق سيطرته في قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير منازل في رفح وخان يونس التي شن فيها جيش الاحتلال عدة غارات جوية.

من ناحية أخرى قالت الأمم المتحدة، إن المستوطنين نفذوا 264 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة خلال أكتوبر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ نحو 20 عاما.

وأشار نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي، إلى زيادة كبيرة في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وأضاف أن «أوتشا سجلت الشهر الماضي، 264 هجوما أسفر عن استشهاد فلسطينيين أو خسائر في ممتلكاتهم أو الاثنين معا»، مؤكدا أن هذا الرقم هو أعلى حصيلة شهرية منذ نحو 20 عاما.

ولفت إلى أن عدد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ عام 2006 بلغ 6 آلاف و900، بينها 15 بالمئة أي ما يعادل ألفا و500 تقريبا وقعت خلال العام الجاري.

وذكر أن أعمال عنف المستوطنين أسفرت عن تهجير 3 آلاف و200 فلسطيني من أرضهم، واستشهاد كثيرين بالرصاص، وإصابة مئات غيرهم، وفقدان آخرين كثر لمصادر رزقهم.

وأكد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أن اعتداءات المستوطنين تستهدف عادة أشجار الفلسطينيين وسياراتهم ومنازلهم والبنى التحتية الخاصة بهم.

وأردف أن بيانات «أوتشا» وثقت أيضا استشهاد 42 طفلا جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية هذا العام، ما يشكل واحدا من بين كل 5 شهداء.

يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أعلنت أن اعتداءات المستوطنين خلال الشهر الماضي بلغت 766 اعتداء، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 195 اعتداء، ونابلس بـ179 اعتداء، والخليل بـ126 اعتداء.