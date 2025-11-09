باكستان: ندعم السلام لكن لا تنازل عن سيادتنا

إسلام آباد ـ د.ب.أ: أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مجددا التزام بلاده الراسخ بالسلام، بينما أوضح أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها «لا تزال غير قابلة للانتهاك».

وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال احتفالات أذربيجان بعيد النصر في باكو:إن باكستان تسعى إلى السلام، تماما مثل إخواننا الأذريين والأتراك، ولكن لا يتعين أن يكون هناك شك في أنه: لا يمكن السماح لأحد على الإطلاق بتحدي سيادتنا أو تقويض سلامة أراضينا، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية. وأضاف أن «باكستان وتركيا وأذربيجان (ثلاثة أشقاء تنبض قلوبهم معا)، متحدين في مناسبة ترمز إلى الوحدة والثقة المتبادلة، وتابع «يا له من مشهد يبعث على الفخر والبهجة أن نشهد قواتنا المسلحة الباسلة تسير جنبا إلى جنب مع إخوانهم الأذريين والأتراك، بينما تمتليء السماء بهدير طائرات جي.إف-17 ثاندر»، رمزا مدويا لصداقتنا الراسخة.