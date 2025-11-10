روسيا تدمر 71 مسيرة أوكرانية

روسيا تدمر 71 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 71 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 71 طائرة مسيرة أوكرانية منها 29 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و5 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك و5 أخرى فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعات أوريول وتفير وسامارا، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كالوغا وروستوف وتولا، وتم إسقاط 7 طائرات فوق البحر الأسود​​​.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنّت هجومًا بطائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، بلغ عددها 67 طائرة مسيرة، وأسقطت الدفاعات الأوكرانية 52 طائرة منها.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن البلدين تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.