مع تواصل الخروقات.. المرحلة الأولى لوقف النار فـي غزة تكمل شهرها الأول دون التزام إسرائيلي

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أكملت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة شهرها الأول دون أن تلتزم اسرائيل بالانتقال للمرحلة الثانية أو حتى تنفيذ متطلبات المرحلة الأولى وأبرزها فتح معبر رفح على الحدود مع مصر وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا والانسحاب من مساحات واسعة من القطاع.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار حيث شن طيران الاحتلال سبع غارات استهدفت بلدتي بني سهيلا وعبسان خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر شرق خان يونس جنوب قطاع غزة .

وتجدد القصف المدفعي على شمال خان يونس ايضاً فيما سمع دوي انفجارات في رفح.

وكان جيش الاحتلال قصف خيمة في بني سهيلا ظهر الأحد ما أسفر عن استشهاد فلسطيني فيما اصيبت امرأة في اعتداء آخر. وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل متقطع شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة سبعة شهداء(منهم شهيد جديد، وستة شهداء انتشال) و5 اصابات خلال 24 ساعة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 241 شهيد و619 مصاب فيما جرى انتشال 528 جثمان شهيد. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى69176 شهيدًا 170690 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. وفي الضفة أحرق مستوطنون أشجار زيتون في قرية مجدل بني فاضل، جنوب نابلس. وأفادت مصادر بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية الجديدة، أحرقوا عشرات أشجار الزيتون الممتدة على مساحات شاسعة من أراضي القرية الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أنهم وبحماية من جيش الاحتلال، نفذوا أعمال عربدة عند مدخل القرية ومنعوا الأهالي من أطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البؤرة الاستعمارية الجديدة أقيمت قبل قرابة خمسة أشهر على أراضي القرية.