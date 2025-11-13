نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. الجزائر تواجه زيمبابوي وديًا في اختبار تحضيري قبل كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجزائر تواجه زيمبابوي وديًا في اختبار تحضيري قبل كأس أمم إفريقيا 2025

يستعد المنتخب الجزائري لخوض مباراة ودية مهمة أمام منتخب زيمبابوي، ضمن برنامج التحضير المكثف قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب. المباراة تكتسب أهمية مضاعفة بعد تأهل الجزائر رسميًا لكأس العالم 2026، حيث يسعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لتجربة عناصر جديدة وتثبيت التشكيلة الأساسية.

أهمية المباراة



تأتي مواجهة زيمبابوي لاختبار التوازن بين خطوط الفريق الثلاثة: الدفاع، الوسط والهجوم، وقياس جاهزية اللاعبين بعد العودة من الإصابات. كما تعتبر فرصة لتجربة خطط تكتيكية جديدة وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل مواجهة منتخبات السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو في مجموعات كأس أمم إفريقيا.

موعد المباراة



تُقام المباراة يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، السعودية.

الساعة 19:30 بتوقيت السعودية

الساعة 16:30 بتوقيت الجزائر

القنوات الناقلة



ستُبث المباراة عبر القناة الجزائرية الأولى، الناقل الرسمي لمباريات المنتخب الوطني الودية والرسمية داخل وخارج الجزائر، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة. يمكن أيضًا متابعة البث عبر المنصة الرقمية للتلفزيون الجزائري.

التشكيل المتوقع للجزائر أمام زيمبابوي



من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتكوفيتش على خطة 4-3-3 لتعزيز التوازن بين الدفاع والهجوم، مع منح اللاعبين الجدد فرصة أكبر للاندماج:

حراسة المرمى: لوكا زيدان



خط الدفاع: ريان آيت نوري – محمد الأمين توجاي – عيسى مندي – رفيق بلغالي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – هشام بوداوي – حسام عوار

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة – رياض محرز – بغداد بونجاح

توقعات المباراة



من المتوقع أن يضغط المنتخب الجزائري هجوميًا منذ البداية لاستغلال مهارات لاعبيه في الأطراف، بينما يعتمد منتخب زيمبابوي على القوة البدنية واللعب المباشر، مما قد يشكل تحديات للدفاع الجزائري، خصوصًا في الكرات الهوائية.

أهمية المباراة التحضيرية

تعزيز الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى

تجربة خطط تكتيكية جديدة قبل البطولة القارية

رفع اللياقة البدنية للاعبين المحترفين

تقييم اللاعبين المحليين ومنحهم دقائق حقيقية

جدول المباراة

المباراة: الجزائر – زيمبابوي

التاريخ: الخميس 13 نوفمبر 2025

التوقيت: 19:30 السعودية – 16:30 الجزائر

القناة الناقلة: القناة الجزائرية الأولى

الملعب: ستاد الأمير عبدالله الفيصل – جدة

ختامًا



تمثل مباراة الجزائر وزيمبابوي فرصة ذهبية للجهاز الفني لتقييم جاهزية اللاعبين ومعالجة أي تفاصيل قبل دخول المنافسات الرسمية، كما تمنح الجماهير فرصة لمتابعة نجومهم المفضلين ورؤية تطور الجيل الجديد للمنتخب الوطني.