نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف.. فرصة جديدة للمونديال.. الإمارات تواجه العراق في معركة الملحق الآسيوي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

يقدم موقع "دوت الخليج" خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة الإمارات والعراق في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، لحظة بلحظة دون تقطيع، وسط ترقب كبير من عشاق الكرة العربية والعالمية. المباراة تقام اليوم الخميس ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للبطولة، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة الإمارات ضد العراق



تبدأ المباراة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأوقات التالية:

الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والعراق



يتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الشهيرة، أبرزها:

beIN SPORTS 2 HD

قناة الكأس 5 Alkass

أهمية المباراة



تعتبر مواجهة الإمارات والعراق في ذهاب الدور الخامس من التصفيات بمثابة "معركة حسم"، حيث سيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026. يسعى منتخب الإمارات لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب، بينما يطمح المنتخب العراقي للفوز أو التعادل لتسهيل مهمته في مواجهة العودة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

أداء المنتخبين قبل المباراة



فشل المنتخب الإماراتي في التأهل المباشر بعد خسارته أمام قطر 2-1، بينما وصل العراق إلى الملحق الآسيوي بعد تعادله مع السعودية، بعد فوزه على إندونيسيا بهدف نظيف. يسعى كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل الانتقال لمواجهة الإياب الحاسمة.

تاريخ مواجهات العراق والإمارات



خاض المنتخبان حتى الآن 31 مباراة دولية، حيث يتفوق العراق بفارق مباراتين بـ 11 فوز مقابل 9 للإمارات، بينما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

أهمية المباراة للفريقين

منتخب الإمارات: يدخل المباراة مستفيدًا من ميزة الأرض والجمهور، ويحمل طموحات جماهيره في التأهل لمونديال 2026، بعد أن حل وصيف مجموعته في الدور الرابع من التصفيات.

منتخب العراق: يسعى لاستعادة أمجاده، والتأهل إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ نسخة 1986، معتمدًا على خبرة لاعبيه وقوة وسط ملعبه في مواجهة الإياب على أرضه وبين جماهيره.