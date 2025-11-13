نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة أيرلندا في تصفيات كأس العالم

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - دالوت

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - نيفيس

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أيرلندا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 5.

