العالم اليوم - فيديو.. بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 نوفمبر 2025 08:16 صباحاً - أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، أن الشرطة تطبق ما يعرف باسم "قانون الضوضاء"، الذي ينص على مصادر مكبرات الصوت في المساجد داخل إسرائيل.

وتوجه الوزير اليميني المتطرف إلى جنوب إسرائيل، عقب ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف سمع من منطقتين في النقب.

وفي مقطع فيديو سُجّل بوقت متأخر من ليل الأحد، زعم بن غفير أن إطلاق النار في بلدة اللقية جاء ردا على مصادرة الشرطة لمكبرات صوت المساجد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال من سيارته: "طبقت الشرطة قانون الضوضاء الصادرة عن المساجد، وردا على ذلك بدأ بعض المجرمين هناك بإطلاق النار في الهواء ظنا منهم أنهم سيردعوننا".

وفي المقطع ذاته، روّج بن غفير لعمليات هدم المنازل التي نفذت في المناطق البدوية خلال توليه منصبه، قائلا إن "أكثر من 5 آلاف منزل مبني بشكل غير قانوني هُدم هذا العام".

كما أضاف أن الشرطة تشدد أيضا إجراءاتها على منع إطلاق النار في حفلات الزفاف.

وتابع: "استدعينا الحرس الوطني. لن نسمح بإقامة مثل هذه الحفلات، ونتخذ العديد من الإجراءات الأخرى".

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، يؤجج الاتجار بالأسلحة في النقب جرائم العنف بالمنطقة منذ سنوات.