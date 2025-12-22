توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعانفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلا جديدا في ريف درعا الغربي، جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا عند نقطة المقسم في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين/ مما أدى إلى تقييد حركة التنقل.

وتشهد مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا توغلات لقوات الاحتلال، تترافق مع إقامة حواجز مؤقتة أو تحركات عسكرية مفاجئة، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة السكان اليومية، ويؤثر على استقرار المنطقة.

وكانت دورية للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت أمس الأحد في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزا، كما توغلت دورية أخرى للاحتلال غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية وخرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في جنوب سوريا، والاعتداء على السوريين.

وتطالب سوريا بشكل متواصل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.