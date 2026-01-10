هل الوقت مناسب للبيع؟.. أسعار الذهب اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - استهلت السوق المحلية تعاملات اليوم السبت العاشر من يناير لعام 2026 على استقرار ملحوظ بعد القفزة الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر قبل نهاية تعاملات الجمعة.

حافظ جرام الذهب من عيار 24 على مستواه المرتفع عند نحو 6874 جنيهًا.

بينما استقر عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية عند قيمة 6015 جنيهًا للبيع.

بلغت أسعار عيار 18 حوالي 5155 جنيهًا.

أما عيار 14 فقد سجل نحو 4010 جنيهات، وتأتي هذه الأرقام تأثرًا بالارتفاع التاريخي لسعر الأوقية عالميًا والتي تجاوزت حاجز 4500 دولار.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 6845 جنيهًا.

تداول عيار 21 عند مستويات 5990 جنيهًا.

وصلت أسعار شراء عيار 18 إلى 5134 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 فقد استقر سعره قبل احتساب المصنعية والدمغة عند 48120 جنيهًا، وهو ما يعكس قوة الذهب الخام في السوق المحلية الحالية قبل بدء التداولات الفعلية لمساء اليوم.