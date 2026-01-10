هل الوقت مناسب للبيع؟.. أسعار الذهب اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - استهلت السوق المحلية تعاملات اليوم السبت العاشر من يناير لعام 2026 على استقرار ملحوظ بعد القفزة الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر قبل نهاية تعاملات الجمعة.
- حافظ جرام الذهب من عيار 24 على مستواه المرتفع عند نحو 6874 جنيهًا.
- بينما استقر عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية عند قيمة 6015 جنيهًا للبيع.
- بلغت أسعار عيار 18 حوالي 5155 جنيهًا.
- أما عيار 14 فقد سجل نحو 4010 جنيهات، وتأتي هذه الأرقام تأثرًا بالارتفاع التاريخي لسعر الأوقية عالميًا والتي تجاوزت حاجز 4500 دولار.
- بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 6845 جنيهًا.
- تداول عيار 21 عند مستويات 5990 جنيهًا.
- وصلت أسعار شراء عيار 18 إلى 5134 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 فقد استقر سعره قبل احتساب المصنعية والدمغة عند 48120 جنيهًا، وهو ما يعكس قوة الذهب الخام في السوق المحلية الحالية قبل بدء التداولات الفعلية لمساء اليوم.