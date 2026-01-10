المعدن الأبيض يخطف الأنظار.. قفزة قياسية في أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - تشهد أسواق المعادن النفيسة في مصر حالة من الانتعاش الملحوظ حيث سجلت الفضة مستويات سعرية قياسية مدفوعة بالصعود العالمي الذي يشهده المعدن الأبيض.

وقد وصلت الأوقية عالميًا إلى نحو 79.93 دولار، مما انعكس مباشرة على الصعيد المحلي بارتفاعات جماعية مست معظم الأعيرة المتداولة في الصاغة المصرية.

أسعار الفضة بمختلف أعيرتها اليوم

سجل الجرام النقي عيار 99.9 صعودا ليصل إلى نحو 129.87 جنيه.

بينما استقر سعر الفضة الاسترليني عيار 92.5 عند 120.25 جنيه.

فيما يخص الأوزان الكبيرة فقد لامس سعر كيلو الفضة حاجز 129.870 جنيهًا.

هل الفضة ملاذ استثماري بديل وآمن؟

يرى الخبراء أن الفضة باتت تخطف الأنظار كخيار استثماري ذكي لا يقتصر على كبار المستثمرين فحسب بل يمتد ليشمل صغار المدخرين أيضًا.

وتعود هذه الجاذبية إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب مع احتفاظها بقدرة عالية على حفظ القيمة وتوفير عوائد جيدة على المدى المتوسط.

وفي ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الطاقة يزداد الإقبال على اقتناء الفضة كدرع واقٍ من التضخم وضمانة مالية مرنة تناسب مختلف الميزانيات في الوقت الراهن.