بعد انتشاره على وسائل التواصل.. ما حقيقة فيديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - انتشر مقطع فيديو منسوب إلى البلوجر حبيبة رضا يُزعم أنه يدوم نحو أربع دقائق ويحتوي على محتوى غير لائق وغير أخلاقي، مما أثار قلقاً كبيراً بين متابعيها على تيك توك وإنستغرام وغيرها من منصات وسائل التواصل.

كانت حبيبة رضا معروفة بمحتواها المرح واليومي الذي يجذب ملايين المتابعين، حيث تركز على التحديات الخفيفة واللحظات العفوية التي تعكس حياة الشباب، ومع سرعة انتشار الشائعة، بدأ الجميع يتساءل: هل هذا المقطع حقيقي أم أنه مجرد محاولة للإثارة؟

بعد التحقق من المصادر والآراء المتداولة، يتضح أن معظم النسخ المنتشرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم ديب فيك، حيث يتم دمج وجه البلوجر مع مشاهد غير مرتبطة بها أصلاً، وغالباً بهدف جذب المشاهدات أو محاولات ابتزاز.

ويذكر أنه كثير من الروابط التي تُروج لـ"الفيديو الأصلي" تؤدي إلى صفحات مشبوهة مليئة بالإعلانات أو برامج ضارة قد تعرض جهازك للخطر، لذا يُنصح بتجنب النقر عليها تماماً.

وهنا ردت حبيبة رضا بطريقة هادئة من خلال نشر ستوري على إنستغرام، تظهر فيه وهي تعيش يومها بشكل طبيعي دون الخوض في التفاصيل، وهو أسلوب اعتبره الكثيرون حكيماً لعدم إعطاء الشائعة مزيداً من الزخم.

ينصح الخبراء القانونيون بأن تقوم البلوجر بتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية، لملاحقة من يساهم في نشر أو صنع مثل هذه المقاطع المفبركة بتهمة التشهير وانتهاك الخصوصية.

يُظهر هذا الحدث كم أصبحت الشهرة الرقمية عرضة للشائعات السريعة، حيث يمكن لتقنية بسيطة أن تحول يوماً عادياً إلى أزمة كبيرة في لحظات، ومع مرور الوقت، يبقى الأمر يحتاج إلى توضيح رسمي إضافي، لكن الدلائل الحالية تشير بقوة إلى أن الفيديو المتداول ليس أصلياً.