على المفتوحة؟ ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الجمعة، إلى مواجهة نارية تجمع بين منتخبي السنغال ومالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025/2026 المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل رغبة المنتخبين في خطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة الحلم بالتتويج باللقب القاري، خاصة مع امتلاك كل فريق مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة على المستويين الأوروبي والإفريقي.

يدخل منتخب السنغال اللقاء بمعنويات مرتفعة، ساعيًا لتأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، مستندًا إلى قوته البدنية والتنظيمية، بينما يطمح منتخب مالي في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء بطل سابق، مستغلًا حالة الانسجام والاستقرار التي يعيشها خلال البطولة.

موعد مباراة السنغال ضد مالي في كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة السنغال ضد مالي مساء اليوم الجمعة 9 يناير 2026، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد مالي

تُبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025 حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

ويمكن متابعة مباراة السنغال ومالي عبر قناةbeIN Sports MAX 2

كما ستنقل المباراة عبر الجزائرية الرياضية، التي حصلت علي حقوق بث بعض المباريات في البطولة.

معلق مباراة السنغال ضد مالي

أسندت شبكة قنوات beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق عصام الشوالي، لإضفاء مزيد من الإثارة على واحدة من أقوى مواجهات ربع النهائي.