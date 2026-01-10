اطّلع على: حليمة بولند تكشف سر الصفقة الجديدة أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 05:15 مساءً - انتشر مؤخرًا مقطع فيديو يجمع بين الإعلامية الكويتية حليمة بولند والمدافع السعودي المعروف علي البليهي، حيث استضافته في منزلها بالكويت خلال تواجده هناك.

في بداية اللقاء، رحبت حليمة بحرارة بالضيف الذي حلّ في بيتها، وقالت له إنه أجمل من يضيء الكويت وأجمل من يزور منزلها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة المميزة.

من ناحيته، أبدى علي البليهي حماسه الشديد للقاء حليمة، وأشار إلى أنها هي من أصرت على دعوته إلى منزلها أثناء وجوده في الدولة الخليجية.

https://x.com/i/status/2009735454082388335

وفي أثناء الحديث الودي، فاجأت حليمة الجميع بتصريح لافت، حيث أكدت أن تفاصيل العقد الجديد مع النادي الجديد بحوزتها بالكامل، وأضافت أنها ستتولى بنفسها إتمام الصفقة بشكل حصري، حيث أن اللقاء حمل طابعًا عفويًا ومريحًا، وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين تابعوا تفاصيل الزيارة عبر وسائل التواصل.