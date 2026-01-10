تطورات| تهمة جديدة تُضاف لـ تيموثي بسفيلد!.. هل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 05:15 مساءً - أعلنت السلطات في ولاية نيومكسيكو الأمريكية توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على طفل قاصر ضد الممثل الحائز على جائزة إيمي "تيموثي بسفيلد" وذلك بعد أن تقدمت والدة الطفل ببلاغ رسمي، حيث يزعم وقوع الحادثة أثناء عمل بسفيلد على أحد أعماله التلفزيونية.

وحسب البلاغ الرسمي، فإن الطفل تعرض للتصرفات غير اللائقة عندما كان عمره 7 سنوات، وتكررت هذه المواقف بحسب المزاعم حتى بلوغه سن 8 سنوات، أثناء تصوير وإخراج مسلسل The Cleaning Lady الذي كان يشارك فيه بسفيلد.

كما أوضحت مذكرة التوقيف أن الواقعة تمت بين نوفمبر 2022 وربيع 2024، مع الإشارة إلى أن التهم الموجهة تتعلق بـ الاتصال الجنسي الجنائي مع قاصر، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من المحامي أو ممثل الممثل الأمريكي بشأن هذه الاتهامات.

هذه الاتهامات أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد تداول الأخبار على مواقع الأخبار الفنية والصحف الأمريكية، ما جعل الموضوع حديث الساعة بين متابعي أخبار المشاهير والجمهور المهتم بأخبار هوليوود.