قناة مجانية تعلن نقل السوبر الإسباني على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الإنماء بمدينة جدة، الذي يحتضن المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، في كلاسيكو ناري لا يقبل القسمة على اثنين.

ويبحث الفريقان عن التتويج بأول ألقاب الموسم، حيث يدخل ريال مدريد المباراة بطموح اعتلاء منصة التتويج وتعويض إخفاق النسخة الماضية، بينما يسعى برشلونة لمواصلة تفوقه وحصد لقب جديد يضاف إلى خزائنه.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، مساء الأحد، في تمام09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

واالساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تُبث مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بشكل مباشر وحصري عبر تطبيق ثمانية، الحاصل على حقوق نقل مباريات كأس السوبر الإسباني في المنطقة.

فيما تتولى شبكة موفيستار الإسبانية إذاعة اللقاء داخل إسبانيا ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

أسندت شبكة ثمانية مهمة التعليق على قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى المعلق المخضرم فارس عوض، ليقود الوصف الصوتي لأحداث المواجهة المرتقبة بين المرينجي والنادي الكتالوني

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمبارة مجانًا وبصورة حصرية عبر تطبيق ثمانية، المتاح على مختلف الأجهزة الذكية، باعتباره المنصة الرقمية الوحيدة في الشرق الأوسط الناقلة لمنافسات كأس السوبر الإسباني.