إيران.. تصاعد قمع قوات الأمن للمتظاهرين مع ارتفاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:29 مساءً - ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات للحكومة في دولة إيران والتي حدثت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث أشار الجيش الإيراني أنه مستعد للانضمام إلى قمع قوات الأمن من أجل الرد على المتظاهرين والتظاهرات التي وصلت إلى أغلب أنحاء البلاد.

ارتفاع عدد القتلى في إيران

أشارت عدد من المنظمات الحقوقية في تصريحات رسمية لارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير ووصل لما لا يقل عن 65 شخص تم قتلهم حتى مساء أول أمس الجمعة مقارنة بعدد 29 شخص في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

أضافت تلك المنظمة من خلال تصريحاتها قائلة: "إن ما يزيد عن ألفين وثلاثمائة شخص تم اعتقالهم بالفعل، كما إن الاحتجاجات قد وصلت لما يقرب من مائة وثمانون مدينة، وأوضحت بأن معظم القتلى كانوا بالفعل من المتظاهرين".

في نفس السياق، فقد أوضح الجيش الإيراني من خلال البيان الصادر رسميًا يوم أمس السبت: "بأن حماية المصالح الوطنية والممتلكات تتم بكل حزم، كما اتهم إسرائيل ووصفها بأنها جماعات إرهابية تتسبب في تلك الاضطرابات، لذا فقد قام الجيش بالتعهد بأن يقوم بإفشال مخططات العدو".