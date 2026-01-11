فرصتك للبناء بدأت.. هل تنخفض أسعار الأسمنت اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 03:29 مساءً - مع تذبذب أسعار مواد البناء يومياً، يشعر الكثيرون بالقلق حول توقيت شراء ما يحتاجونه للبناء أو التشطيب، حيث يمنح الانخفاض الحالي فرصة جيدة للاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبياً.

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الأسمنت والحديد انخفاضاً واضحاً في معظم الأنواع اليوم الأحد 11 يناير 2026، سواء في المصانع أو عند التجار، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق، ووفقاً لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد كالتالي:

طن حديد عز يبلغ متوسط سعره حوالي 36420 جنيهاً.

حديد الاستثماري يصل إلى نحو 35030 جنيهاً للطن.

حديد مصر ستيل يُباع بحوالي 32500 جنيه للطن.

حديد سرحان يسجل نحو 32000 جنيه.

حديد بشاي يصل سعره إلى 33700 جنيه للطن.

حديد المصريين يبلغ متوسط سعره 33500 جنيه.

حديد عطية يُسعر بحوالي 31500 جنيه.

حديد المراكبي يصل إلى 33000 جنيه تقريباً.

أسعار الأسمنت اليوم

أما أسعار الأسمنت فقد جاءت على النحو التالي:

طن أسمنت النصر يُباع بحوالي 3680 جنيهاً.

أسمنت حلوان يصل سعره إلى 3850 جنيهاً للطن.

أسمنت وادي النيل يبلغ متوسط سعره 3700 جنيه.

الأسمنت الرمادي يُسعر بحوالي 4046 جنيهاً للطن.

في فئة الأسمنت المخلوط:

أسمنت الواحة يصل سعر الطن إلى 2950 جنيهاً.

أسمنت أهل مصر يُباع بحوالي 3150 جنيهاً.

أما الأسمنت الأبيض فيشهد استقراراً في الأسعار العالية:

طن أسمنت الواحة الأبيض يبلغ 4950 جنيهاً.

الأسمنت الأبيض العادة يُسعر بنفس القيمة 4950 جنيهاً.

أسمنت سوبر سيناء يصل إلى 4950 جنيهاً للطن أيضاً.

ويذكر أن تظل هذه الأسعار عرضة للتغير السريع حسب العرض والطلب والظروف الاقتصادية، لذا يُفضل التحقق المباشر من التجار أو الموردين قبل أي عملية شراء