طبيب يمازح رضيع أثناء الكشف الطبي ويخطف قلوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 07:22 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لطيف لطبيب أثناء توقيع الكشف الطبي على رضيع، حيث ظهر وهو يمازحه بكلمات عفوية وبأسلوب هادئ، ما دفع الطفل للضحك المتواصل والتفاعل معه بشكل لافت، في مشهد إنساني خطف قلوب المتابعين.

وحصد الفيديو انتشار واسع وتفاعل كبير، إذ أشاد كثيرون بطريقة تعامل الطبيب مع الطفل، مؤكدين أن هذا الأسلوب البسيط يخفف من خوف الأطفال من الكشف الطبي، ويترك أثر نفسي إيجابي لديهم ولدى أسرهم.

ورأى متابعون أن المقطع يعكس جانب إنساني مهم في مهنة الطب، ويؤكد أن الكلمة الطيبة والابتسامة قد تكونان جزء لا يقل أهمية عن العلاج نفسه، خاصة عند التعامل مع الأطفال.

وعلق الطبيب صاحب الفيديو على هذا التفاعل مؤكد أنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير، مشير إلى أن ضحك الأطفال أثناء الكشف الطبي أمر اعتاد عليه، ويتكرر معه كثيرًا بحكم أسلوبه في التعامل معهم.

وأوضح أن ردود الأفعال كانت إيجابية بشكل لافت، وأن الفيديو انتشر بسرعة كبيرة خلال وقت قصير، لافتًا إلى أن تصوير المقطع تم بشكل عفوي من قبل إحدى قريبات الطفل بعدما لاحظت تفاعله وضحكه.

وأشار الطبيب إلى أن الرضيع ليس جديد عليه، إذ سبق أن تابع حالته الصحية من قبل، كما تولى الكشف على شقيقه الأكبر في وقت سابق، مؤكدًا أن علاقته الجيدة بالأطفال تساعده دائمًا على أداء عمله بشكل أفضل.