النجمة في اختبار صعب أمام الشباب... من يحسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:29 مساءً - بين أسوار ملعب إس إتش جي أرينا في قلب الرياض تترقب جماهير الكرة السعودية افتتاحية الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير، حيث يصطدم طموح نادي الشباب برغبة نادي النجمة في تصحيح المسار، ويدخل أصحاب الأرض الليوث الموقعة وهم في المركز الرابع عشر برصيد إحدى عشرة نقطة، بينما يتذيل الضيوف جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط فقط.

توقعات مباراة الشباب والنجمة

مباراة اليوم بين الشباب والنجمة تعتبر بمثابة طوق نجاة لكليهما في رحلة الهروب من مناطق الخطر وتحسين الموقف المتأزم في جدول المسابقة لهذا الموسم.

ويواجه الجهاز الفني للشباب تحديًا صعبًا في لقاء الليلة بسبب سلسلة من الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق في توقيت حرج، إذ تأكد غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بداعي الإصابة مما يفقد الفريق قوته الضاربة، بالإضافة إلى ابتعاد الثنائي عبد الله معتوق وفنسنت سيرو بسبب عقوبة الإيقاف.

توقيت مباراة الشباب والنجمة للجولة الـ17

من المنتظر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في وقت مبكر من مساء اليوم، لتشتعل المنافسة بين الفريقين الباحثين عن استعادة الثقة المفقودة، حيث حددت لجنة المسابقات الساعة الخامسة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت القاهرة موعدًا للانطلاق، وهو ما يوافق السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في حين ستكون الجماهير في دولة الإمارات على موعد مع الإثارة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وهناك توقعات بأن تكون المباراة مميزة بالندية البدنية العالية نظرًا لحاجة الطرفين الماسة لنقاط المباراة الثلاث كاملة دون نقصان.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنجمة

أحداث مباراة الشباب والنجمة ستكون منقولة حصريًا عبر شاشة ثمانية 1، التابعة للشبكة التي تستحوذ على حقوق بث الدوري السعودي حتى عام 2031، حيث سيتم تخصيص تغطية ميدانية واسعة لرصد كواليس هذا اللقاء الذي قد يغير الكثير في ملامح الترتيب.