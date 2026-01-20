رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح والخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:29 مساءً - بين جنبات الأحساء العريقة وتحديدًا على أرضية ملعب ميدان تمويل الأولى، تتجدد اللقاءات الكروية المثيرة في دوري روشن السعودي مساء اليوم الثلاثاء، حينما يحل فريق الخلود ضيفًا على صاحب الأرض والجمهور نادي الفتح في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات الفنية ضمن الأسبوع السابع عشر من عمر المسابقة.

النموذجي يمر بمرحلة فنية لافتة جدًا، حيث استطاع الفريق تحت إدارة جهازه الفني الحالي أن يجد توازنًا مدهشًا جعله يستقر في المركز التاسع بجدول الترتيب بعد حصده لإحدى وعشرين نقطة.

فيستند إلى سلسلة من النتائج المبهرة التي شهدت تحقيقه لخمسة انتصارات متتالية وضعت الفريق في قائمة الكبار الذين يخشى جانبهم في هذا الموسم الاستثنائي.

يعوّل الفتح في لقاء الليلة على حالة الانسجام العالية التي وصل إليها اللاعبون، حيث يمتزج عنصر الخبرة مع طاقة الشباب ليشكلوا قوة ضاربة تسعى جاهدة لتأكيد أحقية الفريق في المنافسة على مقاعد المقدمة.

ويأمل عشاق الفريق أن يواصل لاعبيهم زحفهم نحو القمة عبر اقتناص نقاط الخلود، مستفيدين من الدعم الجماهيري الكبير المتوقع حضورًا في المدرجات لدفع الفريق نحو فوز سادس تواليًا يعزز من المكتسبات التي تحققت في الجولات الماضية.

ويؤكد أن ما يحققه النموذجي حاليًا ليس مجرد طفرة مؤقتة بل هو نتاج عمل منظم وتخطيط دقيق داخل أروقة النادي.

موعد مباراة الفتح والخلود والقناة الناقلة

بالنسبة للجماهير التي تترقب انطلاق هذه المواجهة خلف الشاشات، فإن موعد صافرة البداية سيكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما ستكون الساعة السابعة والنصف مساءً هي التوقيت المحدد للمتابعين من القاهرة.

وستتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية مهمة النقل الحي والمباشر لأحداث المباراة، حيث تم توفير استوديوهات تحليلية تسبق اللقاء لرصد كافة التفاصيل الفنية وتشكيلات الفريقين، لضمان تقديم تجربة مشاهدة متكاملة تضع المشاهد في قلب الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة الشرقية لهذا اليوم.