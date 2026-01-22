القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد انجولا في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - يترقب عشاق كرة اليد الإفريقية مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا في دولة رواندا، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة السمراء.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز مستحق على منتخب الجابون، في مباراة أظهر خلالها الفراعنة تفوقًا واضحًا على المستويين الفني والبدني، ليؤكدوا مبكرًا نيتهم الحفاظ على اللقب القاري للمرة الرابعة على التوالي، ومواصلة كتابة التاريخ في سجل البطولة.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب مصر على كوكبة مميزة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، في مقدمتهم يحيى خالد، وعلي زين، ويحيى الدرع، إلى جانب القوة الدفاعية والتنظيم الجماعي الذي أصبح سمة مميزة للفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا في كرة اليد

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وأنجولا اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا

وتُنقل المواجهة عبر شاشة قناة أون سبورت 2 HD، الناقل الحصري لمباريات البطولة في المنطقة.

كما يتيح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد متابعة اللقاء عبر منصاته الرقمية، لتسهيل المشاهدة أمام الجماهير داخل وخارج القارة الإفريقية، في لقاء ينتظر أن يشهد ندية كبيرة، خاصة في ظل رغبة المنتخب الأنجولي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل.