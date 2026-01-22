تراجع سعر الفضة اليوم في مصر رغم ارتفاعها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - تعيش أسواق المعادن النفيسة في مصر حالة من التباين الملحوظ، حيث سجلت الفضة اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا في قيمتها المحلية، ورغم هذا الهبوط البسيط في الداخل إلا أن الشاشات العالمية أظهرت ميلًا نحو الارتفاع بالدولار.

وهو ما يشير إلى ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه تحركات الاقتصاد العالمي في الساعات القادمة، بما يجعل المعدن الأبيض تحت مجهر المتابعة الدقيقة من قبل عشاق الاقتناء والمستثمرين الصغار.

سعر الفضة اليوم

استقر سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 عند مستوى 153.91 جنيهًا.

بينما سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 قيمة 147.59 جنيهًا للجرام.

وبالنسبة للعيار الأكثر شهرة في صناعة الحلي الفضة الإسترليني 92.5 فقد بلغ سعره 142.51 جنيهًا.

كما شهدت الفضة السعودي عيار 875 تداولًا عند 134.81 جنيهًا.

في حين سجل عيار 800 نحو 123.25 جنيهًا.

سعر أوقية الفضة عالميًا ومحليًا

لم تبتعد الأوقية والسبائك الكبيرة عن منحنى التراجع الطفيف، إذ وصلت قيمة أوقية الفضة إلى 4787.14 جنيهًا، أما بالنسبة للاستثمار الضخم فقد بلغ سعر كيلو الفضة اليوم 153,910 جنيهًا، في وقت سجلت فيه الأوقية عالميًا نحو 92.12 دولار.