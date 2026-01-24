مجانًا وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:26 مساءً - تتزايد تساؤلات الجماهير حول طرق مشاهدة المواجهة المرتقبة بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2026، في لقاء يُعد من أبرز مباريات هذه الجولة.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها مواجهة مباشرة لحسم صدارة المجموعة الأولى، بعدما نجح الفريقان في حصد العلامة الكاملة خلال أول جولتين برصيد 6 نقاط لكل منهما، ما يجعل الانتصار فيها خطوة حاسمة نحو الانفراد بالقمة والاقتراب بقوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل بيراميدز اللقاء واضعًا البطولة القارية على رأس أولوياته، حيث اتخذ الجهاز الفني قرارًا استراتيجيًا بتوجيه تركيز الفريق الأساسي نحو دوري أبطال إفريقيا، مع الاعتماد على العناصر الشابة والبدلاء في بطولة كأس الرابطة المصرية، بهدف إراحة النجوم وتجهيزهم بدنيًا وذهنيًا لهذه المواجهة الصعبة.

ورغم الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في الكأس المحلية أمام بتروجت بنتيجة 0-7، فإن بيراميدز يعوّل على جاهزية عناصره الأساسية وخبرتهم القارية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

في المقابل، يعيش نهضة بركان فترة من الاستقرار الفني والتألق الإفريقي، بعدما حقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات، كان آخرهما الفوز على ريفرز يونايتد بنتيجة 2-1، وقبله التفوق بثلاثية نظيفة على باور ديناموز، ليؤكد الفريق المغربي قوته الهجومية خاصة على ملعبه ووسط جماهيره.

كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6 HD، مع تغطية تحليلية تبدأ قبل انطلاق اللقاء بساعة كاملة.