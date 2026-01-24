زيادة 5 جنيهات فجأة.. إعلان رسمي في أسعار الفراخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:26 مساءً - استهلت أسعار الفراخ البيضاء تعاملات اليوم السبت بزيادة ملحوظة بلغت 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار أمس.

حيث سجل سعر التنفيذ في المزارع ما بين 70 و71 جنيهًا، بينما وصل السعر للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية إلى مستويات تتراوح بين 74 و84 جنيهًا.

ويعزو الخبراء هذا التحرك السعري إلى زيادة الطلب الموسمي مع استمرار تذبذب تكاليف الأعلاف، مما جعل النوع الأبيض الأكثر مبيعًا يشهد ضغطًا شرائيًا كبيرًا أدى إلى هذا الارتفاع المفاجئ.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي بالأسواق

لم تكن الأنواع الأخرى بمعزل عن هذا التحرك، إذ ارتفعت أسعار الفراخ الساسو لتسجل في المزرعة نحو 92 جنيهًا، في حين يتم تداولها للمواطنين بأسعار تبدأ من 96 وتصل إلى 106 جنيهات حسب النطاق الجغرافي وتكاليف النقل.

أما الفراخ البلدي فقد حافظت على قيمتها المرتفعة لتتراوح بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، وهو ما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل أخرى أو تقنين الكميات المشتراة لمواجهة هذا الصعود السعري الذي طال كافة الأصناف.

أسعار البانيه ومشتقات الدواجن اليوم

ارتبطت أسعار أجزاء الدواجن بهذا الارتفاع الصباحي، حيث سجل كيلو البانيه اليوم مستويات تتراوح بين 160 و180 جنيهًا للمستهلك، وتختلف هذه الأسعار نسبيًا وفقًا لطبيعة المحال التجارية والمنطقة السكنية.