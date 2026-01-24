تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الليجا.. خطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:26 مساءً - اختار المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الذي يخوض به مواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فياريال، في المباراة التي تُقام على أرضية ملعب لا سيراميكا، معقل الغواصات الصفراء، في مواجهة مرتقبة تحمل أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الليجا.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، جمعها من 15 انتصارًا وثلاثة تعادلات مقابل هزيمتين، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق في سباق اللقب.

في المقابل، يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بعدما حقق 13 فوزًا وتعادلين وتلقى أربع هزائم، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تُعزز موقعه بين الكبار.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني